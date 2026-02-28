１月末に転倒し、脳内出血していたことを報告していた声優の三ツ矢雄二が２７日、Ｘを更新。その後の経過を報告した。三ツ矢は１月２７日に泥酔して転倒。意識がない中、鼻の骨折、ひたいを大きく切ってしまい縫った他、脳内出血もあり、気付いた時には病院に搬送されていたと報告していた。２７日のＸでは「病院、行ってきました。ＣＴの結果は怪我当時の頭の中の出血（硬膜外血腫）は消えていました。新たな出血も見られず