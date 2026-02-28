ツインプラネットの新たな7人組アイドルグループ「フルコース」が27日、千葉・ららアリーナ東京ベイで開催された「HEROINES FES 2026」に出演し、デビューした。元「ラストアイドル」メンバーの阿部菜々美（23）鈴木遥夏（22）と、中川心（23）の3人に加え、小葉こな（19）金城まき（17）桜咲みはね（22）、さらに元HKT48で元「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」練習生の水上凜巳花（22）のオーディションで加入した4人による7人組。