女優上白石萌歌が28日、X（旧ツイッター）を更新。26歳の誕生日を迎えたことを報告した。上白石は28日午前0時半すぎの更新で「26ねんまえのきょう、産まれました日付が変わる瞬間を家族と過ごして、いま感謝でむねがいっぱいです」と書き出した。幼少期の自身の写真を掲載しつつ「じぶんらしく駆け抜けることのできた20代前半。風のように日々が過ぎていって、今からだにたしかに残るのは、すごく晴れやかなきもちです。年々ここ