ここ数年にわたって大卒ルーキーが即戦力としてチームに好影響をもたらす事例は多い。今季にその筆頭として挙げられるのが浦和レッズの肥田野蓮治だろう。全国高校サッカー選手権でベスト4を経験した関東第一高校から桐蔭横浜大学に進学。レギュラーとして活躍し、3年時に浦和への加入内定を勝ち取った。すると昨季のJ1第37節・ファジアーノ岡山戦で大学在学中ながら浦和デビューを果たすと、中島翔哉のスルーパスに抜け出して初ゴ