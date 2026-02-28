浦和レッズのDF片山瑛一が26日、自身のXにてアカウントの復活を報告した。2014年に早稲田大学からファジアーノ岡山に入団した片山は、セレッソ大阪や清水エスパルスなどに在籍。今オフに3年間にわたって所属した柏レイソルを離れて浦和へと移籍を果たした。そんな34歳だったが、以前より運用していたXの乗っ取り被害に遭ってしまい、自身とは関係のない投稿をされてしまっていた。それでも同日にて、次のように綴ってSNSの復活を伝