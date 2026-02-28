◆新日本プロレス「ＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧＵＳＡ」（２７日、米ニュージャージー州トレントン・ＣＵＲＥＩｎｓｕｒａｎｃｅＡｒｅｎａ）観衆２６０５新日本プロレスは２７日（日本時間２８日）、米ニュージャージー州トレントンのＣＵＲＥＩｎｓｕｒａｎｃｅＡｒｅｎａで「ＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧＵＳＡ」を開催した。メインイベントのＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権で王者・辻陽