◇オープン戦ナショナルズ4─4アストロズ（2026年2月27日フロリダ州パームビーチ）招待選手としてナショナルズのキャンプに参加している小笠原慎之介投手（28）が27日（日本時間28日）、ホームでのアストロズとのオープン戦に8回から8番手で登板。2回を投げ無安打無失点4奪三振と好投した。8回からマウンドに上がると、この回は3者連続三振と好投。イニングをまたいだ9回も続投し先頭を右直、次打者を三ゴロ、3人目を空