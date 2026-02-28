お笑いコンビ、三四郎の小宮浩信（42）が28日深夜放送のニッポン放送「三四郎のオールナイトニッポン0（ゼロ）」（金曜深夜3時）に生出演。トヨタ自動車の豊田章男会長（69）がサプライズで電話出演を果たす一幕があった。番組の冒頭、話題は明治生命の「理想の上司」アンケートの結果だった。男性部門では昨年6位の麒麟・川島明が、昨年までV9だったウッチャンナンチャンの内村光良を退け、初のトップに立った。アンケートは明治