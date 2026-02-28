女優・上白石萌歌が誕生日を迎え、新たな思いを記した。２８日、上白石はインスタグラムを更新。「２６ねんまえのきょう、産まれました日付が変わる瞬間を家族と過ごして、いま感謝でむねがいっぱいです」と２６歳になった思いをつづった。また、「じぶんらしく駆け抜けることのできた」２０代前半を振り返ると、「みなさまの心に、ひとつでも長く残る作品を届けるために日々精進してまいります。ありがとう！」とファンへ