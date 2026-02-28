女優の中村ゆり（43）が28日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬との1年前の別れを明かした。「皆さんこんにちは」と切り出し、「どんなタイミングでお伝えしようか凄く迷って、メッセージなどでも、天ちゃんどうしてますか？元気ですか？といただくたびに、胸が痛かったのですが、、一年前の今日、天ちゃんは虹の橋を渡りました」と1年前に死んでいたことを明かした。「持病が悪化して、天ちゃんは頑張って頑張って治療