6人組ガールズグループMOMOLAND（モモランド）が来月14日、東京でファンミーティングを開催する。ホワイトデーに合わせて「Happy White Spring Day」を新宿パークタワーホールで行う。韓国のテレビ局MBNは28日「MOMOLANDが、これから訪れる春に日本でファンと特別な再会を予告し、本格的に日本市場攻略に乗り出す。ホワイトデーに合わせて『ファンにキャンディのように甘い時間と忘れられない春の日の思い出をプレゼントしたい』と