「人生で一度は飛行機のファーストクラスに乗ってみたい」と思ったことがある人もいるのではないでしょうか。 しかし「ファーストクラス」と聞くと、何十万円もかかるイメージがあります。それなら、国内線の「東京－大阪」のような短距離路線であれば比較的安く体験できるのでは、と考える人もいるかもしれません。 本記事では、JALのファーストクラスの情報をもとに、ファースト