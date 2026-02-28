Ｊ３福島の?カズ?こと元日本代表ＦＷ三浦知良（５９）が、２８日の明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグのアウェー磐田戦にベンチ入りした。７日に行われたＪ２甲府との同リーグ開幕戦で先発。２０分間プレーし、自身が持つＪリーグ公式戦最年長出場記録を５８歳１１が月１２日に更新した。その後は、２試合ベンチ外が続いていたが、２６日に５９歳の誕生日を迎えた中、再び臨戦態勢を整えてきた。途中出場となれば、自身の持つ記