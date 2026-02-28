【モデルプレス＝2026/02/28】女優の前田敦子が28日、都内で行われた写真集「Beste」（講談社）の発売記念会見に出席。脱ぎっぷりを絶賛される場面があった。【写真】34歳元AKB「私の願望が出ています」インナーなしカット◆前田敦子、脱ぎっぷりを絶賛されるAKB48の“絶対的センター”と称され、時代を象徴する国民的アイドルとして人気を博し、現在は俳優として新たな道を歩んでいる前田が「これが最後」と語る14年ぶりのメモリ