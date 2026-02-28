「練習試合、巨人−韓国・サムスン」（２８日、沖縄セルラースタジアム那覇）巨人・戸郷が今年の実戦初登板に臨み、先発で１回を三者凡退に抑えた。先頭を１球で中飛に打ち取った戸郷は、次打者には粘られながらも右飛に。３番は１４７キロの内角速球で見逃し三振に仕留めると、ベンチの阿部監督がパチパチと拍手してたたえた。今キャンプではリリースポイントを下げる投球フォーム固めを課題に取り組んできた戸郷。この日