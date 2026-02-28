あす3月1日放送のMBSテレビ『MBSマンスリーリポート』（前5：15※関西ローカル）は、先月に続いて「知られざるスポーツ＆競馬実況アナウンサー知られざる仕事の裏のウラ」の完結編を届ける。【写真】関西のスポーツ中継でおなじみ…MBS近藤アナ、金山アナ、大村アナ、中野アナMBSでスポーツ・競馬の実況を担当するアナウンサー9人のうち、4人（近藤亨、金山泉、中野広大、大村浩士）が集合し、ラジオ中継はもちろん、テレビ