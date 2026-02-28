サッカーＪ２・モンテディオ山形の新スタジアム建設費の約３分の１にあたる約５０億円の調達が白紙になっていた問題で、クラブ運営会社は２６日、スタジアムの建設・運営を担うモンテディオフットボールパークが、不動産開発会社「エスコン」（東京）と資本提携を結び、最大５０億円の出資を受けると発表した。運営会社の発表によると、エスコンがクラブ運営会社の株式の９８％を取得し、連結子会社とする。運営会社の株式は、