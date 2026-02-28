奨学金を借りる際、「親に頼めるか、頼めないか」で、受け取れる金額に格差が生まれることをご存じだろうか。人的保証（親族）を用意できない学生は、機関保証を選ばざるを得ず、毎月の振込額から保証料が天引きされる。最も支援が必要な困窮学生の財布から、資金が抜かれていく矛盾――。本記事では、アクティブアンドカンパニー代表の大野順也氏が、Aさんの事例とともに、「誰にも頼れない」ことが経済的ハンデになってしまう、