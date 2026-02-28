猫の生命力は個別性が大きいが、純血種はミックスよりも短命な傾向にある。だが、ゆりゆさん（@notforever5_60）の愛猫すぴかちゃん（スコティッシュフォールド）は、21歳と大往生。【写真】亡くなる1週間前のすぴかちゃん。食欲旺盛だった。角膜が黒く壊死する「角膜黒色壊死症」を乗り越え、肥大型心筋症とも上手く付き合い、ニャン生を全うした。ブリーダーから迎えた“スコティッシュフォールド”2003年の春、ゆりゆさんは知識