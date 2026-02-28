03、04、05年とメルボルンカップ3連勝の偉業を成し遂げたオーストラリアの名牝マカイビーディーヴァ（父デザートキング）が28日、疝痛のため息を引き取った。27歳。レースネット、レーシングドットコムなどオーストラリアの地元メディアが報じた。02年7月29日にデビューし、通算36戦15勝。05年春は日本に遠征し、中山のエイプリルS7着をステップに天皇賞・春に参戦。2番人気7着だった。G1はメルボルンカップの他、04年シドニー