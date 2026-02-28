Ｊ３の福島のＦＷ三浦知良が故郷・静岡のヤマハスタジアムで行われた磐田戦でベンチスタート。Ｊリーグ公式戦の最年長出場記録を５９歳２日に更新するか、注目が集まる。＊＊＊２６日に５９歳の誕生日を迎え、「一日でも長くピッチに立てるようこれからも努力したい。また新たに、夢のあるゴールを決められたら」と誓いを立てたカズ。開幕戦の甲府戦に先発出場して以降、２試合でベンチを外れていたが、３試合ぶりのベ