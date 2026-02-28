◆練習試合巨人―サムスン（２８日・那覇）巨人・山崎伊織投手（２７）が２番手で今季最長３回を投げて１安打１失点。最速１４９キロの直球を軸に毎回の４三振を奪った。先発・戸郷の後を受けて２回からマウンドへ。先頭は昨季韓国リーグで５０発、リーグ記録１５８打点で本塁打＆打点の２冠に輝いたディアズ。ＫＢＯが誇る左の大砲をまずは１４１キロのフォークで空振り三振に仕留めた。２死無走者からは通算２２２２安打、