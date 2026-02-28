◆オープン戦広島―楽天（２８日・倉敷）広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が対外試合７戦連続安打を放った。「５番・中堅」で出場。２回先頭の第１打席で左前打を放った。これで１５日の練習試合・巨人戦（那覇）から７戦連続安打。２月は全７戦でＨランプをともすなど、ドラ１の勢いが止まらない。さらに第１打席に限れば７打数５安打、打率７割１分４厘と驚異の数字をマークしている。