女優の前田敦子が２８日、都内で１４年ぶりの写真集「Ｂｅｓｔｅ（ベステ）」（講談社刊、税込３３００円）発売記念会見に登場した。「これが最後」と語る写真集は、オーストリア・ウィーンで撮影。タイトルの「Ｂｅｓｔｅ」はドイツ語で「最高」を意味し、これまでの歩みと現在地を凝縮するという意味を込めた。芸能活動２０年という節目を迎えたタイミングでの写真集発売。これまでの活動を振り返り、「ちょっとがむしゃら