国の速報値で2025年に県内で生まれた赤ちゃんの数は全国で2番目に少ない3197人となり過去最少を更新しました。国は2月26日に人口動態統計の速報値を発表しました。速報値によりますと、県内で2025年に生まれた赤ちゃんの数は3197人です。これは、最も少なかった前の年と比べて36人少なく、都道府県別の発表を開始した2010年以降、過去最少を更新しました。速報値で前年を下回るのは8年連続です。都道府県別では鳥取の3095人に次い