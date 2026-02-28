２８日の浦和競馬１Ｒで及川烈騎手（２１）＝浦和・長谷川忍＝が、ロードサミットに騎乗し、逃げ切って地方競馬通算１００勝を達成した。２０２２年４月２５日の初騎乗から１４７０戦目での達成となった。区切りの勝利に同騎手は「いろいろな経験（短期免許で２２年笠松、２４年高知、佐賀、２５年ホッカイドウでも騎乗）をさせていただいてきた結果。通過点としたいですね。浦和に限らず、毎日（他場）乗れるようにしていきた