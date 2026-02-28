WBC公式サイトは28日、ドジャースの大谷翔平投手（31）がフリー打撃でファンだけでなく同僚や対戦相手をも驚かせたことを報じた。大谷は前日27日、バンテリンドームで行われた侍ジャパンと中日の壮行試合の試合前練習で代表合流後、初のフリー打撃を行い、28スイングで11発のアーチを披露。スタンドから見守ったファンだけでなく、中日選手や侍メンバーもケージ裏の特等席に座り込んで、そのパワーに圧倒された。WBC公式サイ