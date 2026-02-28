２７日午後４時２０分頃、東京都江東区新木場の区道で、都の運行する自動運転機能付きバスの右前輪が、中央分離帯の縁石に接触した。乗客２人と運転手１人にけがはなかった。都は２８日から自動運転機能のないバスによる運行に切り替えるとともに、３月１日に開始を予定していた都営バスでの自動運転の実証実験について、同種の自動運転システムを使っているため延期を決めた。発表によると、事故車両はティアフォー（東京）