歌手でタレントの森口博子（57）が28日、Xを更新。米歌手のニール・セダカさんが27日、86歳でロサンゼルスで亡くなったことを受け、追悼した。森口は「ニール・セダカさんに作曲していただいたデビュー機動戦士Zガンダムの主題歌『水の星へ愛をこめて』歌手になる夢を叶えてくれた沢山の人と繋がる事ができている生涯の宝物。40周年アルバムで再び心に響く新曲を書いて下さり感謝の気持ちでいっぱいです」と振り返り