2月27日（現地時間26日、日付は以下同）。フィラデルフィア・セブンティシクサーズは、ホームのエックスフィニティ・モバイル・アリーナでマイアミ・ヒート戦に臨み、124－117で勝利した。 8点リードで迎えた最終クォーター。シクサーズはヒートの追い上げに遭い、残り3分を切って逆転を許すも、タイリース・マクシーのフリースロー2