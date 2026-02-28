[2.28 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第4節](沖縄県陸)※14:00開始主審:清水修平<出場メンバー>[FC琉球]先発GK 1 佐藤久弥DF 3 菊地脩太DF 14 鈴木順也DF 27 船橋勇真MF 8 堀内颯人MF 10 富所悠MF 11 石浦大雅MF 15 荒木遼太MF 17 加藤悠馬MF 46 池田廉FW 9 浅川隼人控えGK 50 川島康暉DF 4 藤春廣輝DF 35 千葉和彦MF 7 茂木駿佑MF 16 井堀二昭MF 25 堀内陽太FW 18 上野瑶介FW 26 カル・ジェニングスFW 89 高木大輔監督平川忠