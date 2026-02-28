[2.28 J1百年構想リーグ EAST第4節](埼玉)※14:00開始主審:小屋幸栄<出場メンバー>[浦和レッズ]先発GK 1 西川周作DF 3 ダニーロ・ボザDF 5 根本健太DF 14 関根貴大DF 26 荻原拓也MF 13 渡邊凌磨MF 22 柴戸海MF 25 安居海渡MF 36 肥田野蓮治MF 77 金子拓郎FW 8 マテウス・サヴィオ控えGK 16 牲川歩見DF 2 宮本優太DF 4 石原広教MF 10 中島翔哉MF 39 早川隼平MF 88 長沼洋一FW 9 イサーク・キーセ・テリンFW 41 二田理央FW 45