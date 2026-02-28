[故障者情報]北海道コンサドーレ札幌は28日、DF中村桐耶が後十字靭帯不全および外側半月板損傷と診断されたことを発表した。また、札幌市内の病院で手術を受け、無事に完了したことも併せて報告している。札幌U-18出身の中村は2種登録を経て、2019年にトップチーム昇格。今季はここまで出場はない。