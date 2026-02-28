[2.28 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第4節](JITス)※14:00開始<出場メンバー>[ヴァンフォーレ甲府]先発GK 1 河田晃兵DF 20 遠藤光DF 22 小出悠太DF 44 福井啓太MF 7 荒木翔MF 8 安田虎士朗MF 14 藤井一志MF 24 佐藤恵介MF 27 武井成豪MF 29 大島康樹FW 10 内藤大和控えGK 97 東ジョンDF 2 井上樹DF 5 一瀬大寿MF 6 小林岩魚MF 19 水野颯太MF 25 平塚悠知MF 26 佐藤和弘FW 23 スタチオーリ・ミケーレFW 32 太田龍之介監督渋谷