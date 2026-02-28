[2.28 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第4節](駅スタ)※14:00開始主審:中井敏博<出場メンバー>[サガン鳥栖]先発GK 1 泉森涼太DF 3 神山京右DF 20 豊田歩DF 26 安藤寿岐DF 33 小川大空MF 2 松本凪生MF 16 西澤健太MF 29 田中雄大FW 7 坂本亘基FW 19 鈴木大馳FW 88 塩浜遼控えGK 12 松原颯汰DF 4 今津佑太DF 5 長澤シヴァタファリDF 23 北島郁哉MF 6 櫻井辰徳MF 18 玄理吾MF 22 弓場堅真MF 77 ヴィキンタス・スリヴカFW 9 ジョー