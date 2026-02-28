松本山雅FCは26日、敵地で28日に行われるJ2・J3百年構想リーグEAST-B第4節・ヴァンフォーレ甲府戦で、両クラブのマスコットがコラボしたオフィシャルグッズを出張販売すると発表した。松本は昨年10月、本拠地サンプロアルウィンの一部設備破損の影響により、J3第31節・テゲバジャーロ宮崎戦が中止。同スタジアムが使用停止となり、同年11月に甲府のホーム会場であるJITリサイクルインクスタジアムで代替開催した。クラブは公