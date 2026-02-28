[2.28 J1百年構想リーグ EAST第4節](日産ス)※13:00開始主審:福島孝一郎<出場メンバー>[横浜F・マリノス]先発GK 31 木村凌也DF 2 加藤蓮DF 13 井上太聖DF 17 ジェイソン・キニョーネスDF 22 角田涼太朗MF 7 遠野大弥MF 8 喜田拓也MF 11 ジョルディ・クルークスMF 18 オナイウ情滋MF 28 山根陸FW 9 谷村海那控えGK 21 飯倉大樹DF 33 諏訪間幸成MF 34 木村卓斗MF 40 天野純FW 19 テヴィスFW 23 宮市亮FW 24 近藤友喜FW 26 ディ