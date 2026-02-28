[2.28 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第4節](ユアスタ)※13:00開始主審:俵元希<出場メンバー>[ベガルタ仙台]先発GK 33 林彰洋DF 5 菅田真啓DF 22 高田椋汰DF 44 井上詩音MF 2 五十嵐聖己MF 8 武田英寿MF 10 鎌田大夢MF 15 南創太MF 37 杉山耀建FW 9 宮崎鴻FW 27 岩渕弘人控えGK 29 松澤香輝DF 3 奥山政幸MF 6 松井蓮之MF 14 相良竜之介MF 17 工藤蒼生FW 7 荒木駿太FW 11 小林心FW 20 中田有祐FW 34 古屋歩夢監督森山佳郎[ヴァ