タレント・俳優・フリーアナウンサーの森香澄（30）が27日、自身のインスタグラムを更新。“人生初”だというイメチェン姿を披露した。【写真】「明るい方が絶対かわいい」“人生初”のイメチェン姿を披露した森香澄森は「人生初のブリーチしてみました」と報告し、7枚の写真をアップ。赤みがかった明るめのブラウンカラーにヘアチェンジした姿を披露し、今後も「いろんな色挑戦してみたい」と意気込んだ。透明感あふれる森