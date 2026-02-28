アイドルグループ「僕が見たかった青空」の金澤亜美（19）が28日、初写真集「プロローグ」（東京ニュース通信社）発売記念イベントを都内で行った。初めての写真集、初めての海外（台湾）で、初めての水着撮影に挑戦。カジュアルなピンクの水着や、胸元をあらわにしたストラップレスの大胆水着など、さまざまな水着姿を披露している。「めっちゃ緊張して、行く前は不安でしたが、周りの方にほめていただいてうれしかったし、大きな