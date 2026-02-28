「今度の選挙で、何を重視して投票に行くのかどうか、聞いてきます！」総選挙の投開票を控え、渋谷の街でこう息巻いたのは、看板番組『有働Times』（テレビ朝日系）でも毎週日曜日に“報道キャスター”としての一面を見せている有働由美子。この日は、若者が選挙に求めるもの、をテーマに飲食店でインタビューを行った。物腰柔らかく選挙について尋ねる有働に、若者たちも素直に口を開いていく。だが、街の人の声をこうすくい