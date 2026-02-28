今オフを通じてトレードの噂が途絶えなかったメジャー最強左腕、タリク・スクバル投手（２９＝タイガース）のＦＡ問題について、代理人のスコット・ボラス氏（７３）が意味深なメッセージを送った。米誌「ニューズウイーク」電子版が報じた。２年連続でサイ・ヤング賞を獲得したスクバルは５日（日本時間６日）、年俸調停で今季年俸３２００万ドル（約５０億２４００万円）を勝ち取った。これにより、トレード報道は下火になり