【モデルプレス＝2026/02/28】女優の上白石萌音のマネージャーが運営するX（旧Twitter）が、2月26日に更新された。上白石の幼少期ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】27歳朝ドラヒロイン「ちょこんといるの可愛い」マネのカメラロールに紛れ込む幼少期ショット◆上白石萌音、幼少期公開投稿では「移動中でカメラロール整理してるんですけど…意図せず上下繋がってるのを見つけたので貼っておきますね バブもいますね」と