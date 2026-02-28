巨人の浦田俊輔内野手が第２打席で左前打を放ち、対外試合４戦連続安打（代走のみ出場の２３日・楽天戦を除く）をマークした。「１番・二塁」でスタメン出場している。３回２死で迎えた第２打席だ。４球目の外角直球を流し打ち、左前に運んだ。続く松本の右前打で快足を飛ばして悠々と三塁へ。得点はならなかったものの、巧打とスピードでチャンスメイクした。昨年１０月に両股関節の手術を受けた吉川尚輝内野手が故障班で調