マテウス・アサトのデビューオリジナルアルバム『ASATO』が2026年2月27日にリリースされた。あわせて、8月より日本公演を含む＜Mateus Asato Tour in Asia 2026＞の開催も発表されている。10代前半から自身の演奏動画をSNSに投稿し続けてきたマテウス・アサト。 Instagramの総フォロワー数は約164万人、YouTubeのチャンネル登録者数は79.7万人に達している（2026年2月現在）。その演奏動画がブ