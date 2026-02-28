◆練習試合巨人―サムスン（２８日・那覇）巨人の松本剛外野手が今季実戦初安打となる右前安打をマークした。「２番・中堅」で先発出場。３回２死一塁の第２打席でサムスンの先発右腕・チェの初球、真ん中低め１４５キロを捉え、打球は一、二塁間を破った。一塁走者の浦田は三塁まで進み、チャンスを拡大した。巨人にＦＡで加入後、実戦１１打席目での初安打となった。球団は２４日に松本の新応援歌を発表。移籍１年目での