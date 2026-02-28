アイスショー「アート・オン・アイス」フィギュアスケートのアイスショー「アート・オン・アイス」がスイス・チューリヒで行われている。1月の四大陸選手権の女子を制した青木祐奈（MFアカデミー）が出演。ドレスアップしてイリア・マリニン（米国）と写真に納まり、ファンも歓喜の声を上げている。チューリヒでの「アート・オン・アイス」は、今月26日に始まり3月1日まで行われる。フィギュアスケートと音楽の融合が魅力のア