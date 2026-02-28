Galileo Galileiが4月18日（土）北海道日本ハムファイターズvs.埼玉西武ライオンズ戦（＠エスコンフィールドHOKKAIDO）で行われるイベントへ出演することが決定した。試合前に行われるファーストピッチをVo.尾崎雄貴が務め、試合終了後に行われるイベント《AFTER GAME》でGalileo Galileiがスペシャルライブを行う。バンドは北海道出身、札幌を拠点に活動中。以前よりメンバーも野球好きを公言しており、音楽制作の合間にキャッチ