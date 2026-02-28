3月7日は、語呂合わせで「サウナの日」。皆さん、ご存知でしたか？ 【写真を見る】｢10分で1万5000円｣稼ぐ熱波師も 世界6位の年収は…？台本制作にこだわりの道具まで 進化続ける｢アウフグース｣の世界 （常連客）「サウナはやっぱり気持ちいい。ストレス発散の場」「最近は週3から4回。日常を忘れられる存在」 体の芯から温まりたいという需要から、サウナは冬場に利用する人が多いんです。 そんなサウナの醍醐味といえる