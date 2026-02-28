ドイツ2部のダルムシュタットに所属するMF古川陽介が移籍後初得点ドイツ2部のダルムシュタットに所属するMF古川陽介は2月27日、リーグ戦のディナモ・ドレスデン戦で移籍後初ゴールを記録した。チームは1-3で敗れたものの、待望の瞬間にSNS上では「よくあわせたな」と反響を呼んでいる。試合はダルムシュタットが前半に退場者を出す苦しい展開となり、0-2の後半途中に相手も退場者を出す波乱の展開となった。古川は後半34分から